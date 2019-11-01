В Кремлевском дворце Москвы наградили «Семью года» из Альметьевска

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Кремлевском дворце Москвы подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Многодетная семья» выиграла семья Даишевых из Альметьевска. Информацию об этом сообщила пресс-служба Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Почетная книга “Семья года. Россия 2019” подготовлена по итогам четвертого Всероссийского конкурса “Семья года”, участие в котором приняли 353 семьи из 85 субъектов России. В книгу вошли истории 85 из них — победителей всероссийского конкурса по пяти номинациям: “Многодетная семья”, “Молодая семья”, “Сельская семья”, “Золотая семья” и “Семья — хранитель традиций”», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», победу Даишевым принесли фото и сочинение, в которых пара отразила свой подход к жизни и воспитанию детей. Самым младшим из их детей скоро исполнится по 2 года, а самому старшему — 24 года. Супруги Лилия и Рустам скоро отметят 20-летие совместной жизни.

По итогу конкурса издана книга «Семья года. Россия 2019», включающая истории всех победителей, в том числе и Даишевых.

«Даишевы ведут активный образ жизни — и это важно для всех: и для взрослых, и для маленьких. Это тоже сплачивает, помогает семье почувствовать себя большим единым организмом. Например, республиканский конкурс материнства и семьи “Нэчкэбил”, проходивший по всей Республике Татарстан, длился более шести месяцев, он включал и совместные поездки, и выступления на сцене — стихи, песни, танцы, приготовление еды. Участие в нем все до сих пор вспоминают с нежностью, как важное семейное событие», — написано в книге.

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