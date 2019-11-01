В Камских Полянах на День народного единства проведут фестиваль национальных культур

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны в честь Дня народного единства пройдет фестиваль национальных культур «Единая семья – Россия». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
На праздник приглашены представители различных народностей нашей страны.
Многообразие национальной культуры участники представят в конкурсе костюмов «Жемчужина России». Также состоится кулинарное состязание «Национальный колорит» и концерт с лучшими творческими номерами «Сокровища России».
Событие состоится сегодня в культурном центре «Чулман-Су». Вход свободный.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детский кукольный спектакль откроет праздник День народного единства в Заинске.