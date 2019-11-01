Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат подвел итоги за 8 месяцев 2019 года

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Объемы выпуска продукции АО «ЗМК» за восемь месяцев 2019 года выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 89 тыс. тонн. В частности, комбинат произвел 21,7 тыс. тонн продукции под брендом «Очень важная корова», 17,8 тыс. тонн – «Васькино счастье», 6,2 тыс. тонн – «Обнимама», а также 4,2 тыс. тонн продуктов, выпущенных для федеральных торговых сетей.

Выручка Зеленодольского молочноперерабатывающего комбината также выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14%, до 5,5 млрд рублей с учетом НДС. За 8 месяцев 2019 года в бюджеты разных уровней ЗМК направил 251,2 млн рублей в виде налоговых отчислений и перечислений в фонды. Эти показатели на 105,4% превышают результаты аналогичного периода 2018 года.

Численность сотрудников АО ЗМК в 2019 году увеличилась на 8,6%. Средняя заработная плата на предприятии выросла на 5,4%, за восемь месяцев 2019 года она составила более 35 тыс. рублей.

За восемь месяцев 2019 года Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат инвестировал в обновление своих производственных площадок более 197,8 млн рублей. В частности, в Чистопольском филиале АО «ЗМК» произведена модернизация аппаратного участка для рационального использования белка и модернизируется участок для новой ПЭТ-линии «Индекс-6».

Благодаря технической модернизации производственных площадок комбинат продолжает активное расширение и оптимизацию продуктовой линейки. За восемь месяцев 2019 года стартовали производство и продажа новых видов продуктов: творог мягкий «Очень важная корова» с наполнителями вишня, клубника, шоколад, персик, черника и классический без наполнителя; рассыпчатый творог «Очень важная корова» 200 грамм (обезжиренный и 5% жирности); снежок «Васькино счастье»; детский творожок «Обнимама» с мелиссой, клубникой и бананом, а также молоко отборное «Очень важная корова» в новой бутылке 1400 грамм 3,4-6% жирности. На данный момент предприятие выпускает 61 наименование продукции собственных брендов, а также 34 вида продукции для российских ритейлеров.

Сегодня продукция предприятия представлена более чем в 3500 торговых точках на территории Татарстана, а также на территории республик Башкортостан (Уфа, Октябрьский, Нефтекамск), Марий Эл, Чувашия, Самарской (Самара, Тольятти, Сызрань) и Ульяновской областей, в городах Москва, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург и Владимир.

Справка

Основанный в 1957 году Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат — один из лидеров республики по переработке молока и единственный сертифицированный производитель молочного питания в Татарстане для детей с первых дней жизни. В состав предприятия помимо завода в Зеленодольске входят Чистопольский и Буинский филиалы АО «ЗМК». Сегодня на 3 предприятиях работают более 1100 человек.

Ежедневно около 510 тонн молока высшего качества поступает на предприятия ЗМК с 21 татарстанской агрофирмы в течение 8 часов с момента надоя.

Партнерский материал

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