В понедельник в Казани на три часа перекроют центр города из-за крестного хода

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В понедельник, 4 ноября, в Казани будет перекрыт ряд центральных улиц. Это связано с тем, что в городе пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на постановление, подписанное в исполкоме.

Маршрут торжественного шествия протянется от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.

Движение и стоянки транспорта по проезжей части будут ограничены с 10 до 13 часов. Речь идет об улицах Кремлевская (от Чернышевского до площади 1 Мая), Профсоюзная (от Чернышевского до Ташаяк), о съезде с площади 1 Мая (от Кремлевской до Право-Булачной), улице Баумана (от Профсоюзной до Батурина), съезде с Батурина на Кремлевскую дамбу, улицах Батурина (от Кремлевской дамбы до Дзержинского), Большая Красная (от Япеева до Батурина), Карла Маркса (от Батурина до Япеева), Япеева (От Дзержинского до Большой Красной) и Миславского (от Карла Маркса до Дзержинского).

Кроме того, с 6 до 13 часов будет перекрыт участок проезжей части улицы Миславского от Карла Маркса до Большой Красной.

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