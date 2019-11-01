Молодежный центр «Ак Барс» в Казани признали банкротом

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Казанский молодежный центр «Ак Барс», который располагается на улице Декабристов 1 в здании Ак Барс Банка, признали банкротом. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда РТ.

«Признать Автономную некоммерческую организацию “Молодёжный культурноспортивный центр “Ак Барс”” <...> г. Казань несостоятельной (банкротом) и открыть в отношении нее конкурсное производство сроком до 23 января 2020 г.», — говорится в материалах дела.

Инициатором банкротства стала сама организация. Молодежный центр задолжал банку по договору аренды более 4,7 млн рублей, а также 3,2 млн рублей пени.

В пресс-службе Ак Барс Банка уточнили, что молодежный центр никогда не являлся его дочерней структурой или филиалом.

«В настоящее время здание нуждается в ремонте. Сейчас прорабатывается несколько вариантов проведения необходимых ремонтных работ. Решение о дальнейшей эксплуатации будет принято позже», — добавили в пресс-службе финансовой организации.

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