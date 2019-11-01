Казанский хоккеист включен в состав сборной России U17

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Нападающий казанского клуба «Ирбис» (входит в систему подготовки «Ак Барса») Иван Меховов получил вызов в сборную России для игроков до 17 лет, сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».

Россияне сыграют на Кубке вызова, который пройдет в Канаде со 2 по 9 ноября. Соперниками сборной России станут команды Канады, Финляндии и Швеции.

Сейчас российские хоккеисты находятся в канадском городе Суифт-Карент, где тренируются до начала соревнований. «На тренировке перед стартом турнира Меховов работал в 4-м звене в качестве 13-го нападающего», — говорится в сообщении пресс-службы.

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