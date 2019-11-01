В России вступил в силу закон, закрепляющий статус паломника

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В России вступили в силу поправки в федеральные законы «Об основах туристской деятельности» и «О свободе совести и о религиозных объединениях», которые закрепляют статус паломников и вводят новые правила для них. Об этом сообщает РИА Новости.

Паломник, согласно поправкам, это человек, посещающий объекты религиозного назначения для участия в обрядах и церемониях, на него не распространяется действие закона «Об основах туристской деятельности». Туристов же, которые посещают религиозные объекты, закон обязывает соблюдать порядок богослужений и иметь соответствующий внешний вид. Если турист путешествует в составе организованной группы, за выполнением требований должен следить туроператор.

За размещение, передвижение, питание и другое обслуживание паломников теперь отвечают религиозные организации, на территории которых они находятся, а также компании, принадлежащие этим организациям. Кроме того, они могут заключить соглашения с турфирмами на обслуживание паломников.

Новый закон «позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок», подчеркнул глава думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. В РПЦ отметили, что поправки гарантируют качество паломничества и достоверность информации, полученной во время посещения религиозного объекта.

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