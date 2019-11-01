Серьезный срок грозит москвичу, который вез на продажу в РТ два кг «синтетики»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). До 14 лет лишения свободы может грозить жителю Московской области, который вез в своем авто 2 кг синтетических наркотиков для продажи в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В середине июля на посту ГИБДД «Малиновка» полицейские остановили «Шкоду» с московскими номерами. Поведение водителя иномарки показалось стражам порядка подозрительным. При осмотре авто под обшивкой салона был обнаружен тайник, в котором оказались спрятаны почти 2 кг синтетических наркотиков (мефедрона и N-метилэфедрона). «Синтетику» москвич планировал сбывать в Татарстане.

Свою вину 24-летний мужчина признал. Ему предъявлены обвинения по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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