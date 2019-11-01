В Госдуме предложили разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил предоставить россиянам право не оплачивать некачественные услуги ЖКХ. Предложение парламентарий направил главе Минстроя России, сообщает РИА Новости.

По словам Власова, к нему регулярно поступают жалобы граждан о несоответствии качества оказываемых услуг ЖКХ санитарно-эпидемиологическим нормам. Депутат отмечает, что для таких случаев существует постановление Правительства страны, определяющее порядок перерасчета оплаты, но алгоритм действий является сложным.

Парламентарий предложил закрепить за потребителями право не оплачивать соответствующие услуги в течение всего расчетного периода за факт неоказания услуги по бесперебойному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, отоплению в течение отопительного периода, водоотведению. Кроме того, несоответствие требованиям состава и свойств воды также должно быть достаточным основанием для неоплаты услуг ЖКХ, считает Власов.

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