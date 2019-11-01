Двухлетняя малышка и девушка получили травмы в результате ДТП с двумя иномарками в РТ

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Двухлетняя малышка и 19-летняя девушка попали в больницы в результате ДТП с двумя иномарками в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы.

Накануне около четырех часов вечера в Альметьевском районе республики после моста через реку Степной Зай столкнулись «Шевроле» и «Мазда». От удара обе легковушки выкинуло с дороги на обочину.

«Не исключено, что причиной аварии стала гололедица – водители не справились с управлением на скользкой дороге», – рассказали свидетели аварии.

В результате ДТП травмы получили двухлетняя девочка и 19-летняя девушка – обе пассажирки «Мазды». Причины происшествия устанавливаются.





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