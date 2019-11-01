В России отозвали еще один препарат от язвы желудка

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В России отозвали еще одно лекарственное средство от язвы желудка — «Ранитидин», об этом говорится в письме Росздравнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении АО „Нижфарм“ провести процедуру отзыва из обращения лекарственного средства „Ранитидин“...» — говорится в документе ведомства.

Отзыв осуществляется по причине приостановления Спецкомитетом Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) сертификата пригодности на субстанцию ранитидина гидрохлорид.

В начале октября из оборота изъяли другой препарат — «Зантак». Лекарство содержит активное вещество ранитидина гидрохлорид, в основе которого обнаружили примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA). Согласно проведенным исследованиям, примесь является канцерогенной для человека.

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