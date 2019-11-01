Два казанских спектакля претендуют на «Золотую маску» в пяти номинациях

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Два спектакля из столицы Татарстана – «Аллюки» центра реализации творческих проектов «Инклюзион» и творческого объединение «Алиф» и «Арена» камерного балета «Пантера» – претендуют на Национальную театральную премию России «Золотая маска» в пяти номинациях.

Номинанты премии были объявлены накануне, шорт-листы по категориям опубликованы на ее сайте.

Постановка Туфана Имамутдинова «Аллюки» представлена в трех номинациях. Это «опера / спектакль» и «опера / работа режиссера» (претендент, соответственно, сам Имамутдинов), а также «работа композитора в музыкальном театр», на которую номинирован Эльмир Низамов.

В свою очередь работа «Арена» французского хореографа и перформера Дени Плассара, являющаяся частью проекта Terradance, представлена в двух категориях: «современный танец / спектакль» и «балет – современный танец / работа балетмейстера-хореографа».

Все спектакли-номинанты будут показаны в Москве с января по апрель 2019 года. Премия «Золотая маска» будет вручена 15 апреля в концертном зале «Зарядье».

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