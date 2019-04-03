Песошин примет участие в заседании Правительственной комиссии по развитию регионов РФ

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Председатель Правительства Татарстана Алексей Песошин примет участие в заседании Правительственной комиссии, которое состоится в Москве под руководством вице-премьера России Виталия Мутко. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента Татарстана.

«Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин планирует участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

На повестке дня ряд вопросов, в том числе о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, о мерах по повышению эффективности госуправления.

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ создана для координации федеральных, региональных и местных органов власти при реализации стратегического территориального планирования России, а также создания механизмов регионального развития. Председателем комиссии является вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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