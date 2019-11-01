Волонтеры-медики посетили жителей Лаишевского района в рамках акции «Добро в село»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В село Атабаево Лаишевского района Татарстана приехали специалисты Республиканского центра медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками Татарстанского регионального отделения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района.
Медики провели заключительное мероприятие в рамках всероссийского проекта «Добро в село». Основная цель акции – повысить информированность населения по вопросам прохождения диспансеризации и проведения медицинских осмотров.
В местном сельском клубе выступили участники проекта, включая терапевта Рождественской амбулатории и медработника фельдшерско-акушерского пункта села Атабаево.
Волонтеры-медики Татарстанского регионального отделения в своем выступлении отметили необходимость проведения своевременной профилактики, включая плановую диспансеризацию по возрасту.
Врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра медицинской профилактики рассказала о бережном отношении к собственному здоровью и здоровью близких, о повышении уровня и качества жизни с соблюдением здорового образа жизни.
В период мероприятия пациентам измеряли артериальное давление и провели индивидуальные консультации о сохранении здоровья.