В зеленодольской семье родился 11-й ребенок

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В семье Игоря Жановича и Людмилы Александровны Шинкорук из Зеленодольского района Татарстана родился 11-й ребенок. Об этом сообщает отдел ЗАГС исполкома Зеленодольского района РТ.



Новорожденного назвали Данилой. Многодетные родители из поселка Нижние Вязовые воспитывают еще шестерых мальчиков и четырех девочек.



Главный специалист отдела ЗАГС Лейля Хабирова поздравила счастливого отца с новорожденным и вручила ему первый документ в жизни малыша – свидетельство о рождении.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в семье Тукаевского района родился десятый ребенок. Новорожденную девочку назвали Изабеллой.

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