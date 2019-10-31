Сергей Гармаш о нижнекамцах: «Здесь очень хороший зритель, с прекрасной энергетикой»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся творческий вечер народного артиста России Сергея Гармаша. Актер выбрал необычный формат: не пел и не читал монологи, а просто предложил поговорить.

Как отмечает пресс-служба администрации Нижнекамского района, это уже четвертый приезд актера в город нефтехимиков. Начиная вечер, Гармаш рассказал о своем детстве и судьбе, которая еще тогда намекала ему на будущее актерское ремесло, а также о том, как неожиданно легко стал студентом Херсонского театрального училища и как сложно тогда давалась учеба. Интерактив с залом стал основой творческого вечера.

Рядом с Гармашем на сцене стояла корзинка, в которую зрители складывали записки. Нижнекамцы задавали десятки вопросов – о личной жизни, о театре, но больше всего поклонников интересовало кино и сыгранные в нем роли.

На вечере публика то грустила, то смеялась и благодарила артиста за открытость, талант и откровенность.



«Здесь очень хороший зритель, с прекрасной энергетикой», – так охарактеризовал пришедших на вечер поклонников актер.

Сергей Гармаш является ведущим актером театра «Современник». В кино дебютировал в 1984 году, с тех пор фильмы с его участием выходят ежегодно. С конца 90-х также снимается в телевизионных сериалах. Пик его карьеры пришелся на 2007 год – тогда Гармаш снялся в двух фильмах, номинированных на «Оскар»: в «12» Никиты Михалкова и «Катыни» Анджея Вайды.

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