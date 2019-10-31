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Татар-информ

1 ноября 2019, 06:39

Культура

Нижнекамский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Собаки»

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Культура

Нижнекамский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Собаки»

Фото: e-nkama.ru

В преддверии премьеры тюзовцы посетили несколько частных приютов для бездомных животных.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамский театр юного зрителя готовит премьеру спектакля «Собаки» – это будет «собачий блюз» на грани жизни и смерти, исполненный собаками разных пород. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Пьеса «Собаки» по повести Константина Сергиенко «Прощай, овраг!» – это произведение о собаках, которых выбросили из жизни по разным причинам: кто-то стал старым, кто-то ненужным, а кто-то лишним, но причина одна – человек, который не хочет или не может отвечать за того, кого приручил.

По сюжету бездомные собаки живут в овраге, который вот-вот зароют. Они пытаются не просто понять мир людей, но и найти свое место в нем. Но ни одна из собак не может понять, как ей себя вести с человеком, чтобы быть нужной и любимой.

Спектакль «Собаки» поднимет тему бездомных животных. В преддверии премьеры тюзовцы посетили несколько частных приютов для бездомных животных, чтобы еще больше проникнуться темой и оказать питомцам приютов посильную помощь.

Премьера спектакля пройдет 6 ноября в Доме народного творчества.

 

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