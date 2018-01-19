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Татар-информ

1 ноября 2019, 08:30

Общество

Якимов поздравил коллектив РТПЦ РТ с 90-летним юбилеем предприятия

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Общество

Якимов поздравил коллектив РТПЦ РТ с 90-летним юбилеем предприятия

Фото: архив/Александр Эшкинин

На предприятии дорожат каждым высококлассным специалистом, подчеркнул директор филиала РТРС в Татарстане.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Директор филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан» Владимир Якимов поздравил коллектив РТПЦ с 90-летием предприятия. 

«Я хочу сказать огромное спасибо за работу нашим специалистам: начальникам цехов, ведущим специалистам, инженерам средств радио и телевидения, всем труженикам РТПЦ РТ. Они прошли на нашем предприятии большой профессиональный путь длиной в 10, 20 и даже 40 лет. Это — наш "золотой фонд"», — сказал он в интервью ИА «Татар-информ». 

История радиовещания в республике началась с учреждения 1 ноября 1922 года Волжско-Камского управления связи. В 1929 году был создан Казанский радиоцентр. С этого времени начинается отсчет создания филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан». 

Сеть республиканского филиала состоит из 107 станций. В структуру РТПЦ входят 7 цехов, которые курируют свои подконтрольные объекты и обеспечивают бесперебойную работу всей сети. 

«Мы дорожим каждым высококлассным специалистом и стараемся, чтобы он был окружен молодежью, которая набирается практического опыта, бесценных знаний, необходимых для того, чтобы стать настоящими мастерами своего дела», — подчеркнул собеседник агентства.

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