Лучшие коллективы выступят на гала-концерте фестиваля «Наш дом – Татарстан» в Казани

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Лучшие коллективы республики – финалисты Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» выступят 4 ноября на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Гала-концерт фестиваля будет посвящен Дню народного единства. Планируется, что в мероприятии примет участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.



Победители зональных туров творческого смотра со всей республики представят свои лучшие номера, которые отражают культуру и традиции народов, проживающих в Татарстане.



Перед концертом в холлах и фойе театра откроются выставки народного прикладного творчества, а гостей будут встречать национальные коллективы и исполнители.



Всего в 2019 году в зональных турах фестиваля приняли участие рекордное число участников – это 2524 человека: среди них – 322 коллектива и отдельные исполнители, представители 32 национальностей.



Для участия в гала-концерте эксперты отобрали более сорока лучших коллективов республики – всего около 600 человек. Начало гала-концерта запланировано на час дня.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.