Более 350 пожилых тетюшан прошли диспансеризацию в рамках проекта «Старшее поколение»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Тетюшском районе, как и во всем Татарстане, действует проект «Старшее поколение». Его целью является доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на диспансеризацию. Об этом пишет газета «Авангард».



Пожилым сельчанам также проводят скрининговые анализы по выявлению социально значимых неинфекционных заболеваний.



Для доставки лиц в больницы и поликлиники используется новый автомобиль с пятью пассажирскими местами, одно из которых оборудовано для размещения инвалида.

Начальник отдела социальной защиты в Тетюшском районе Ольга Колсанова рассказала, что на сегодняшний день 352 местных жителя старше 65 лет прошли диспансеризацию.

Среди них – обитатели Монастырского, Льяшевского, Нармонского, Федоровского, Большешемякинского, Алабердинского, Большеатрясского, Урюмского, Большетурминского, Байрашевского сельских поселений и поселка Питомник.

Всего же по плану-графику в медучреждения до конца этого года будут доставлены 700 человек. Диспансеризацию людей старшего поколения проводят специалисты Тетюшской ЦРБ, Большетарханской больницы и Большешемякинской амбулатории.

«Сельчане довольны, так как не у каждого есть возможность самостоятельно добраться до Тетюш, к тому же, чтобы сдать анализы и попасть на прием к врачу, им не нужно сидеть в очереди», – пояснила Колсанова.

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