В Менделеевске кубками и грамотами наградили успешных жителей города

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В администрации Менделеевского района Татарстана состоялось вручение наград двум успешным жителям города. Награждение прошло при участии руководителей предприятий, учреждений и организаций под председательством главы района Валерия Чершинцева. Об этом пишут «Менделеевские новости».





Почетную грамоту главы района за многолетний добросовестный труд и личный вклад в экономику и финансовую деятельность агропромышленного комплекса Менделеевского района вручили Нурие Сайфутдиновой.



Сайфутдинова трудится начальником финансово-экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в муниципалитете.



Кубок, грамоту и медаль вручили Инсафу Галиеву. Спортсмен завоевал золотую награду на Фестивале единоборств учебных заведений Минсельхоза России по всестилевому каратэ среди юношей 14-15 лет в весовой категории 51 кг.

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