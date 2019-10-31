Эмигрант из Татарстана стал популярен в Сети благодаря клипу об эчпочмаке с чаем

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Перебравшийся в Чикаго житель Нижнекамска Ильшат Гизатуллин снял вызвавший большой интерес в татарстанском сегменте соцсетей ролик о тоске по национальной кухне.

На видео молодой человек поет, эмоционально перечисляя ставшие недоступными для него блюда – эчпочмак с горячим чаем, суп с лапшой, кыстыбый и манты, и даже грызет свою борсетку.

Клип, снятый Гизатуллиным вместе с его сестрой Дильшат Загретдиновой, является вторым эпизодом мини-сериала «Эй, Зульфат!», рассказывающего об эмигрировавшем в США простом татарстанце.

В комментариях пользователи благодарят авторов («Молодец. Отлично получилось. Творческих успехов» и «Песня года»), а также интересуются, когда выйдет третья часть цикла о Зульфате («Давайте уже серию новую!»).

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