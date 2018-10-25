Баскетболистки «Казаночки» снова уступили омскому «Нефтянику»

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Сегодня баскетболистки «Казаночки» проиграли в домашнем матче чемпионата женской Суперлиги-1 омскому «Нефтянику» со счетом 63:65.

Развитие событий в матче напоминало вчерашнюю игру между этими командами. Хозяйки площадки уверенно начали встречу, ведя к большому перерыву — 39:28. Третью четверть подопечные Петра Самойленко уступили с минимальным счетом (13:14), но сохранили комфортную разницу (52:42) перед началом последней 10-минутки.

Однако решающую четверть игры «Казаночка» провалила. Казанские баскетболистки набрали лишь 11 очков за последние 10 минут игры. В итоге — обидное поражение с минимальной разницей в два очка — 63:65.

Это второе подряд поражение казанского клуба. После 6 матчей «Казаночка» занимает пятое место в чемпионате Суперлиги-1.

Следующие два матча казанские баскетболистки снова сыграют на родном паркете малого зала «Баскет-холла». 3 и 4 ноября их соперницами станут баскетболистки клуба «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга.

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