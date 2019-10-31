Международный таможенный форум-2019 в Москве посетили более 2,3 тыс. участников

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). 24 и 25 октября в Москве в Центре международной торговли состоялся Международный таможенный форум-2019, сообщают организаторы.

«Форум посетили свыше 2300 участников: представители органов государственной власти и члены деловых кругов России, более 150 представителей иностранных делегаций из 32 стран, четырех международных организаций; свыше 50 журналистов из 30 деловых и специализированных СМИ», — говорится в сообщении.

Ключевым событием деловой программы Форума стала пленарная сессия «Таможня 2030: траектория будущего», в ходе которой общественности представили Стратегию развития таможенной службы до 2030 года.

В ходе форума подписаны международные документы, среди которых меморандум о взаимопонимании с Министерством торговли Турции об обмене статистическими данными о взаимной торговле, меморандум с Финансовой администрацией Словакии о взаимодействии в области предотвращения перемещения ядерных материалов и радиоактивных веществ через воздушные пункты пропуска. С таможенной службой Таджикистана подписаны Соглашение по противодействию проведения участниками ВЭД сомнительных финансовых операций и Протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров.

В мероприятии приняли участие представители Татарстанской таможни, Казанского и Елабужского таможенного постов. Также республику на представляли «Татспиртпром» и «ТАИФ-НК».

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