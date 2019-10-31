Пять боевых танков получило Казанское танковое училище для подготовки офицеров

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Пять боевых танков Т-72Б3М и Т-90А передали Казанскому высшему танковому командному училищу для пополнения материальной базы с начала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Четыре модернизированных боевых танка Т-72Б3М были отправлены в филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева в Омске. Также по три танка Т-72Б3М получили Казанское танковое и Новосибирское командные военные училища. Две единицы основного боевого танка российской армии Т-90А пополнили учебно-материальную базу военного училища в Казани», – отметили в пресс-службе.

Всего с начала 2019 года вузы Минобороны РФ в Центральном военном округе получили 57 образцов колесной и гусеничной техники.

Модификация танка Т-72Б3 создана в качестве недорогой альтернативы основному танку Т-90А. Модернизированная машина по силовой установке, броневой защите и огневой мощи доведен до параметров Т-90А.

В 2018 году Казанское высшее танковое командное училище получило девять новых танков Т-72Б3 с усиленным двигателем мощностью 1130 л. с. и дополнительными модулями динамической защиты.

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