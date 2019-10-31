Путин сообщил, что продолжительность жизни в России за 5 лет выросла на 2,7 года

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Развитие российской медицины позволило увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 73,6 лет. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на заседании в Калинградской области.

«Важнейшим показателем позитивных перемен в нашем здравоохранении является устойчивый рост средней продолжительности жизни. Так, в 2014 году она составляла 70,9 года, а в этом году, по данным на август, 73,6. Всемирная организация здравоохранения подтверждает эти цифры», – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что более 60% россиян невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену. Путин напомнил, что до 10 января 2020 года регионы должны разработать программы по модернизации медицинских учреждений первичного звена.

«Для финансирования мер по модернизации первичного звена на три года, начиная с 2020-го, предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств – по 50 миллиардов в год. Добавлю, что эта сумма оценивается пока как достаточная для начального периода модернизации во втором полугодии 2020 года. Считаю, что после проведения экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть и скорректирован», – расставил акценты Владимир Путин.

В своем выступлении Президент РФ обратил внимание на необходимость подготовки квалифицированных кадров для медицинских учреждений и введения эффективной системы оплаты труда.

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