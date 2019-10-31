«Казаньоргсинтез» сократил выручку до 58,2 млрд рублей из-за демпинга конкурентов

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). По итогам 9 месяцев «Казаньоргсинтез» сократил выручку на 3% до 58,2 млрд рублей из-за агрессивной ценовой политики новых производителей полимеров. Впрочем, это не ухудшит финансовое положение компании, сообщает пресс-служба предприятия.

«Прибыль по итогам трех кварталов составила 11,7 млрд рублей. Таким образом, “Казаньоргсинтезу” удалось достичь хороших финансовых результатов даже в условиях ухудшения конъюнктуры рынка и демпинга со стороны новых производителей полимеров, агрессивно вышедших на мировые рынки за последний год», – говорится в сообщении пресс-службы.

Российский рынок полимеров со второй половины 2018 года испытал серьезное давление со стороны иностранных игроков. В первую очередь, это коснулось продаж полиэтилена низкого давления (ПНД). С конца 2018 года на российский рынок вышли производители ПНД из Туркменистана, а весной 2019-го – из Азербайджана. Это происходило на фоне мирового снижения цен на полиэтилен. Ситуацию усугубила и агрессивная ценовая политика производителей из США.

Чтобы повысить конкурентоспособность, «Казаньоргсинтез» выпустил на рынок в апреле 2019 года сразу две марки нового линейного полиэтилена низкой плотности. В настоящее время это один из наиболее востребованных полимеров среди производителей конечной продукции.

«Казаньоргсинтез» – один из крупнейших в РФ производителей полимеров, входит в группу «ТАИФ». Компания выпускает около 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. Объем годового производства – 1,7 млн тонн. Продукция «Казаньоргсинтез» экспортируется в 31 страну мира.

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