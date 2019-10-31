В Казани на 9% больше мужчин, чем женщин стригутся в экспресс-парикмахерской

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Казани мужчины чаще, чем женщины стригутся в парикмахерской. Информация об этом размещена в статистике одной из японских экспресс-парикмахерских.

«Среди посетителей парикмахерской „Чио-чио“ в Казани 41% женщин и 59% мужчин. Посетители от 0 до 17 лет всего 83%», — указано в таблице.

Рекордсменами среди казанских женщин, посещающих эскпресс-парикмахерские, стали пенсионерки в возрасте старше 65 лет.

В Нижнекамске и Набережных Челнах аналогичная ситуация. В Автограде 56% от общего числа посетителей — это мужчины, а в Нижнекамске эта цифра составила 59%.

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