Аферист похитил у предпринимателя из Елабуги шампиньоны на полтора миллиона рублей

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Аферист похитил у предпринимателя из Елабуги шампиньоны на почти полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина рассказал в полиции, что разместил в Сети объявление транспортировку 8200 килограммов грибов, однако в пункт доставки транспорт с товаром не прибыл.

Водитель рассказал, что с ним связался неизвестный, представился собственником груза и сообщил, что назвал неверное место в накладной. Водитель доставил грибы по новому адресу, где товар перегрузили в машину и увезли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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