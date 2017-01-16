Евгений Богачев о новичке УНИКСа: «Нам нужна длинная скамейка»

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев специально для ИА «Татар-информ» прокомментировал подписание клубом американского форварда Джамиля Уилсона.

«Сразу скажу, что особого выбора у нас не было. Выбирали из тех, кого нам предлагали, исходя из цены, — пока выбрали Уилсона», — сказал Богачев.

Президент УНИКСа объяснил, для чего команде понадобился пятый американец: «Сейчас в лиге ВТБ можно иметь в заявке восемь легионеров. У нас было семеро (американцы Реймар Морган, Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Джамар Смит, греки Костас Каймакоглу и Вангелис Манцарис, исландец Хаукур Палссон — прим. Т-и). Уилсон стал восьмым. Главное, он в этом сезоне не заигран ни за одну команду. Тут еще Реймар Морган на две недели выбывал из-за травмы, а нам нужна длинная скамейка, запас, поэтому и взяли Уилсона. Он будет заявлен на оба турнира — лигу ВТБ и Кубок Европы».

Богачев пояснил, что раньше 6 ноября Уилсон не сможет дебютировать за УНИКС.

«Ждем, что сегодня Уилсон оформит российскую визу, поэтому вряд ли сможет сыграть 3 ноября в Химках в лиге ВТБ. Поэтому, возможно, он сыграет 6 ноября дома в Кубке Европы с итальянской „Брешией“, благо по регламенту этого турнира ограничений по количеству легионеров нет в принципе», — сказал он.

Контракт Уилсона с УНИКСом действует в течение двух месяцев с опцией возможного продления до конца сезона. 28-летний форвард имеет опыт выступлений в трех командах НБА («Финикс Санс», Даллас Маверикс», «Лос-Анжелес Клипперс»), двух итальянских («Виртус», Болонья, «Фиат», Турин) и немецкой («Броз Бамберг»).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.