Марат Ахметов: «С появлением моста через Каму Мамадыш превратится в Сингапур»

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Мамадыше состоялось 35-е заседание Совета муниципального района при участии депутата Госсовета РТ шестого созыва, заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова. Об этом пишет газета «Нократ».

Марат Ахметов подчеркнул, что Мамадышский район находится в числе лидеров по части реализации республиканских программ, а также отметил успехи местных аграриев.

«По итогам уборочной страды впервые за всю историю района Мамадышу удалось вырваться в лидеры по показателям урожайности. 40 ц/га — такой отметки нынче добились сельхозпроизводители района», — сказал зампредседателя Госсовета РТ.

По его словам, у района большие возможности и перспективы. «[Район] имеет огромную территорию и удобное географическое расположение — этим надо пользоваться. Вот появится мост через Каму, тогда Мамадыш в Сингапур превратится», — добавил Ахметов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.