Университет Иннополис отличился среди коммерческих вузов РФ самым высоким баллом ЕГЭ

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Балл ЕГЭ абитуриентов (92,7), поступивших на бакалавриат в Университет Иннополис в этом году, стал самым высоким по сравнению с негосударственными вузами России. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Татарстанский IT-вуз также поделил 5 – 6-е места с Университетом ИТМО Санкт-Петербурга в рейтинге по приему на бюджетные места. «Университет Иннополис – единственное учебное заведение Татарстана, попавшее в топ-10 этого списка», – говорится в сообщении министерства.

В Университет Иннополис в текущем году поступили 267 человек, в том числе 167 – на бакалавриат, 86 – в магистратуру и 14 – в аспирантуру. Все они выиграли грант, полностью покрывающий стоимость обучения.

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