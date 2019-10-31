WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

31 октября 2019, 17:28

Спорт

Чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в Казани в 2023 году вместо 2025

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Спорт

Чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в Казани в 2023 году вместо 2025

Фото: Михаил Захаров

Финального ответа от хозяина ЧМ-2023 Катара еще нет.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Международной федерации плавания FINA Хулио Маглионе на пресс-конференции перед этапом Кубка мира по плаванию сообщил о возможности переноса чемпионата мира по водным видам спорта из Катара в Казань в 2023 году.

«Возможно, чемпионат мира 2023 года пройдет в Казани. Мы пока не знаем наверняка, ведутся переговоры. Ждем ответ от Катара, пока все на своих местах. Но мы можем поменяться местами», — заявил Маглионе.

По плану Казань должна принять чемпионат мира в 2025 году, но выразила готовность принять соревнование и в 2023-м.

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