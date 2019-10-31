«Татнефть» закрыла сделку по покупке сети АЗС финской Neste на Северо-Западе России

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» завершила сделку с финской компанией Neste по покупке сети из 75 АЗС в Северо-Западном федеральном округе и терминала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Татнефти».

«Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ 4 октября 2019 года и завершена 31 октября 2019 года», – отметили в пресс-службе.

Соглашение о продаже корпорацией Neste розничного топливного бизнеса было подписано в июле 2019 года. В соответствии с договоренностями, после купли-продажи автозаправки финской компании продолжат работь под брендом Neste еще 5 лет.

В сентябре 2019 года Президенту РТ Рустаму Минниханову представили новую концепцию развития сети АЗС «Татнефть» в России и за рубежом. В рамках стратегии развития рознично-сбытового бизнеса планируется увеличение до 1,1 тыс. АЗС, в том числе 150 франчайзинговых.

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