Владимир Сальников: Школа Покровской поможет детям полюбить синхронное плавание

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об отношении к появившейся в Казани Школы Татьяны Покровской по синхронному плаванию.

«Это хорошее событие, это поможет многим детям начать заниматься синхронным плаванием, полюбить его. Россия в этом виде спорта является доминирующей страной, победы за 20 лет стали регулярными. Покровской низкий поклон за любовь к своему делу. Думаю, школа будет успешно развиваться», — поделился Сальников.

Также он прокомментировал развитие плавания в республике: «Плавание успешно развивается в Татарстане, и те импульсы, которые были вызваны проведением крупных соревнований (Универсиада, чемпионат мира по плаванию), дают посыл быть сопричастным. Поэтому стадионы и бассейны не пустуют, спорт развивается».

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