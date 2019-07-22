Борис Менделевич поддержал введение сметного финансирования в малых городах и селах

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Система по сметному финансированию больниц в малых городах и селах сможет повысить доступность медицинских услуг и снизить разницу между зарплатами врачей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил депутат Госдумы РФ от РТ Борис Менделевич.

«В случае введения инициатива даст положительные результаты, потому что деньги, которые выделяются по ОМС медучреждениям, работающим в отдаленных районах, не покрывают расходы. Но в тоже время важно соблюдать баланс: например, даже при сметном финансировании составить тарификацию и определить четкую структуру финансирования», — сказал Менделевич.

Он добавил, что в обратном случае есть вероятность того, что сметное финансирование, которое не стимулирует медучреждения к эффективному использованию ресурсов, может привести к ухудшению эффективности работы.

Ранее, во время семинара по подготовке к заседанию президиума Госсовета по вопросам здравоохранения, главы российских регионов предложили перевести медицинские учреждения в малых городах и селах на финансирование по расчетной смете, а не только по подушевому нормативу.

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