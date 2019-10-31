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Татар-информ

31 октября 2019, 23:28

Наука и образование

В Елабуге одна треть участников «Татарского диктанта» получили «отлично»

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Наука и образование

В Елабуге одна треть участников «Татарского диктанта» получили «отлично»

Фото: elabuga-rt.ru

49 жителей Елабуги из 146 написали «Татарский диктант» на «отлично».

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). 49 жителей Елабуги получили «отлично», приняв участие в «Татарском диктанте». Всего в образовательной акции приняли участие 146 человек, пишет «Новая Кама».

19 октября елабужане проверили свои знания татарского языка, написав диктант на трех площадках. Текст был выбран из произведения Роберта Миннулина «Мин кулыма китап алам».



На площадке Елабужского института КФУ свои знания проверили 90 человек. По словам доцента татарской филологии Римы Камаевой, 31 человек написал диктант на оценку «отлично», 37 – на «хорошо», 22 – на «удовлетворительно».

В Центральной библиотеке диктант писали 35 человек: 18 из них получили оценку «отлично», десять – «хорошо», семь – «удовлетворительно».

В мечети «Джамиг» два человека написали на «удовлетворительно», а 19 получили отметку «хорошо».

 

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