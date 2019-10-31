(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Директора казанской фирмы будут судить за невыплату налогов и зарплат на полмиллиарда, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год руководитель «Гранд-Проекта» не выплатил зарплату 997 рабочим на сумму более 55 млн рублей. Кроме того, он не исчислил налог на доходы физических лиц на 77,6 млн рублей, а также скрыл средства фирмы на 359 млн рублей, за счет которых должно было быть сделано взыскание по налогам.

Уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента, сокрытии денег организации и невыплате зарплаты передано в Приволжский районный суд Казани на рассмотрение.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.