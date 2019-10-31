(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанской гимназии № 183 Советского района состоялось заседание в рамках проекта «Детский спорт», участие в котором принял президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Перед началом заседания делегация прошлась по гимназии, оценила ее оснащение и особое внимание уделила спортивным залам: залу для футбола и баскетбола, залу для художественной гимнастики, совмещенным с тренажерным залом, а также бассейну.

Помимо Сальникова на заседании выступили первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Заслуженный тренер России и координатор проекта «Детский спорт» Ольга Павлова, а также первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Мы должны развивать зимние виды спорта, ведь у нас зимняя республика, поэтому наши ребята должны заниматься этим. У нас есть сильная Школьная лига по волейболу, Школьная лига по футболу, у нас много чего есть. Мы часто проводим соревнования на различные призы имени заслуженных спортсменов. У нас по республике функционируют более 200 бассейнов, и это нужно использовать. Также у нас есть TIMERMAN, в забегах которого принимают участие тысячи людей. У нас много крупных спортивных клубов и заслуженных спортсменов, мы готовим серьезный ресурс для сборных, но детский спорт — это ребенок, которого мы все любим и помогаем ему», — начала заседание Павлова.

Далее она передала слово Игорю Сапко, который отметил пристальное внимание детскому спорту: «В Татарстане создана уникальная спортивная инфраструктура, ребята приезжают с большим удовольствием. Это мощный стимул для здорового образа жизни, достижений и побед».

Заместитель министра спорта же рассказал о вовлечении татарстанцев в здоровый образ жизни: «На сегодняшний день в республике систематически физической культурой и спортом занимаются 45,7% жителей — это около 1,7 млн человек. Это серьезные цифры, но наша задача, в соответствии с Указом Президента России, к 2024 году приобщить к спорту более половины татарстанцев. Отмечу, что республика значительно опережает средние показатели по Российской Федерации (39,85%) и Приволжскому федеральному округу (41,0%)».

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