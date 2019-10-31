Татарстан вошел в пятерку самых счастливых регионов России

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Татарстан занял пятое место в рейтинге самых счастливых регионов России. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного HeadHunter.

«Выяснилось, что женщины чувствуют себя счастливее мужчин: 5,5 против 4,9 баллов. Люди с высшим образованием оценивают свой уровень счастья на 5,3 баллов, в то время как оценки людей со средним и средним специальным образованием составляют 5 и 4,9 баллов соответственно», — указано в результатах исследования.

Татарстан получил 5,5 балла и занял пятое место в списке. Выше него расположились Ханты-Мансийский автономный округ (6,3 балла), Краснодарский край (6 баллов), Томская область (5,8 балла) и Удмуртия (5,6 балла).

Счастливее себя чувствуют татарстанцы в возрасте от 55 лет — их средняя оценка оказалась на уровне 6,3 баллов, в то время как у

респондентов в возрасте от 18 до 24 лет она составила 4,8 балла.

Исследование проводилось среди соискателей работы, где их просили оценить, насколько они чувствуют себя счастливыми по шкале от 0 до 10, где 0 — наименьший уровень счастья, а 10 — наивысший уровень счастья. Исследование проводилось с 21 по 27 октября и охватило 5,5 тыс. россиян.

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