В Татарстане в тестовом режиме запущен портал по грантам и конкурсам всех регионов РФ

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Татарстане в тестовом режиме начинает работу единая информационная система для сбора данных по грантам и конкурсам всех регионов России, сообщает Минобрнауки РТ.

«Портал создан для помощи в поиске информации о конкурсах и грантах в режиме одного окна. Помимо поиска нужных конкурсов можно самому предложить и опубликовать свой грант или конкурс», – говорится в сообщении министерства.

На портале также можно подписаться на тематическую рассылку. Кроме того, организована подача заявки для консультации.

Информация сайта https://cptgrants.org будет полезна социально ориентированным некоммерческим организациям, бюджетным учреждениям, социальным предпринимателям и молодежи.

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