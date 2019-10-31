За развращение двоих мальчиков перед судом предстал житель Казани

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Сегодня в Советском районном суде началось слушание по делу 48-летнего жителя Казани. Мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних мальчиков.

По информации следствия, в июле казанец домогался до подростков в районе озера Комсомольское в поселке Дербышки.

«Обвиняемому светит от 12 до 20 лет колонии. На предварительном слушании он полностью признал свою вину», — рассказал помощник прокурора Советского района Руслан Давлетшин.

Сегодня заседание проходило в закрытом режиме.

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