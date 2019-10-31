(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Девушку из Казани осудили за развращение в Сети 13-летней девочки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд выяснил, что с июня по декабрь 2018 года 20-летняя девушка вела переписку в Сети с школьницей. В процессе общения она совершила в отношении малолетней развратные действия интеллектуального характера, иначе говоря, беседовала с девочкой на сексуальные темы в циничной манере.

По статье «Развратные действия» девушку приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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