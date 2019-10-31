По итогам 2018 года Татарстан и Турция нарастили товарооборот на 4%

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). По итогам 2018 года внешнеторговый оборот между Турцией и Республикой Татарстан составил более 300 млн долларов США, что на 4% больше предыдущего года. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на встрече с Генеральным консулом Республики Турция в Казани Исметом Эриканом, сообщает пресс-служба ведомства.

«Турция является нашим надежным внешнеэкономическим партнером. Татарстан всегда открыт для новых проектов, и мы готовы оказать всестороннюю поддержку нашим турецким партнерам в их реализации», — сказал Каримов.

Генконсул Турции в Казани рассказал о перспективных направлениях сотрудничества. «У нас есть предпочтительные области инвестирования — прежде всего, это нефтехимия. Однако торгово-экономические отношения Татарстана и Турции должны носить двусторонний характер, поэтому мы приглашаем татарстанские предприятия реализовывать инвестиционные проекты в Турции», — отметил Исмет Эрикан.

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