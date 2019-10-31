«Спурт» банк продает на торгах права требования на сумму в полмиллиарда рублей

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего банка «Спурт» заявило о продаже имущества организации. Об этом говорится в Едином реестре сведений о банкротстве.

«Лот 1 — Права требования к 3221 физическому лицу, в отношении 49 заёмщиков срок для повторного предъявления исполнительного документа истёк, г. Казань — 477 208 540,04 рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Торги проведут путем повышения цены от начальной стоимости лота.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани экс-главу банка «Спурт» будут судить за махинации, повлекшие кредитные долги в 3 млрд рублей.

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