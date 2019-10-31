Ученики татарстанских медресе впервые посоревнуются на республиканской олимпиаде

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Учащиеся медресе Татарстана впервые посоревнуются в знании исламских дисциплин и арабского языка на республиканской олимпиаде 21 ноября. Конкурс позволит отобрать сильнейших кандидатов для участия во всероссийской олимпиаде и выявить «точки роста» в образовательных программах медресе. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель муфтия РТ по образованию, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин.

«Республиканская олимпиада даст нам возможность проверить эффективность преподавания арабского языка и других дисциплин в медресе. Победители получат возможность участвовать во Всероссийской олимпиаде по исламским дисциплинам и арабскому языку, которая проводится РИИ уже более 10 лет», — рассказал он.

Участники интеллектуального соревнования продемонстрируют свои знания в номинациях «Исламское право», «Основы религии» и «Арабский язык». Участие в олимпиаде уже планируют принять более двух десятков человек из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других населенных пунктов РТ.

Соревнование пройдет в Центре подготовки хафизов Корана, регистрация на него еще открыта. Организаторы ждут заявки от команд всех татарстанских медресе. Кроме того, представителей медресе пригласят стать членами жюри, чтобы сделать процесс определения победителей максимально честным и прозрачным.

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