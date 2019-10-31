В Казани на гала-концерте фестиваля «Сэйлэн» выступят лучшие певцы татарской песни

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 31 октября, в театре кукол «Экият» состоится гала-концерт музыкального фестиваля исполнителей татарской песни «Сэйлэн», приуроченный к первой годовщине канала «Шаян ТВ». Об этом сообщает телерадиокомпания «ТНВ».



Из тысячи подавших заявки в финал попали восемь участников. Результаты фестиваля объявят сегодня на гала-концерте, а телевизионная версия выйдет 12 ноября.

В празднике примут участие победители фестиваля «Сэйлэн», а также знаменитые певцы татарской эстрады. Для гостей концерта организаторы подготовили новые дуэты и необычные сюрпризы.

В празднике также примут участие любимые персонажи Шаян, Биби, Собака-робот и Кот.



Начало мероприятия запланировано на шесть вечера.

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