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Артур Шипилов

31 октября 2019, 16:02

Спорт

В Казани могут построить новый бассейн для чемпионата мира по плаванию в 2025 году

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Спорт

В Казани могут построить новый бассейн для чемпионата мира по плаванию в 2025 году

Фото: архив/Владимир Васильев

Владимир Сальников заявил, что задействовать «Казань Арену» как бассейн больше не планируется.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани могут построить новый бассейн для чемпионата мира по плаванию в 2025 году. Об этом на пресс-конференции перед стартом этапа Кубка мира рассказал президент Всероссийской Федерации плавания России Владимир Сальников. 

«Возможно, он сможет не только принимать турниры по плаванию, но и по другим видам спорта. Не думаю, что мы будем продолжать экспериментировать со стадионами. Город будет принимать все решения, но главное — обеспечить необходимое количество зрительных мест. Я рассчитываю, что мы увидим это», — сообщил журналистам Сальников. 

В 2015 году в чаше футбольного стадиона «Казань Арена» ради чемпионата мира по водным видам спорта расположился плавательный бассейн на 18 тыс. зрителей.

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