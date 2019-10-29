(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани могут построить новый бассейн для чемпионата мира по плаванию в 2025 году. Об этом на пресс-конференции перед стартом этапа Кубка мира рассказал президент Всероссийской Федерации плавания России Владимир Сальников.

«Возможно, он сможет не только принимать турниры по плаванию, но и по другим видам спорта. Не думаю, что мы будем продолжать экспериментировать со стадионами. Город будет принимать все решения, но главное — обеспечить необходимое количество зрительных мест. Я рассчитываю, что мы увидим это», — сообщил журналистам Сальников.

В 2015 году в чаше футбольного стадиона «Казань Арена» ради чемпионата мира по водным видам спорта расположился плавательный бассейн на 18 тыс. зрителей.

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