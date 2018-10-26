Жильцы ряда домов Приволжского и Советского районов Казани останутся без света

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Завтра в ряде домов Приволжского и Советского районов столицы РТ временно отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, в Приволжском районе электричества не будет с 8 утра и до 6 вечера по адресам: ул. Авангардная, №№ 58, 62 корп.1-5, 66, 66 корп. 2, 3, 68 (детсад № 320), ул. Кулагина, № 2 (школа № 114). Также в поселке Калининский без света останутся дома по улицам Авангардная, Грунтовая, Кулагина, Поперечно-Сормовская, Сормовская, Тюменская, Школьная, а также Авангардному, Сормовскому и Тюменскому переулку. Кроме того, в поселке Отары света не будет по улицам 1-я Отарская, Березовая роща, Гагарина, Даутовой, Калинина, Лесная, Матюшинская, Озерная, Правды, Центральная, в поселке Старое Победилово — по улицам 10 лет Октября, Береговая, Молодежная, Садовая.

В Советском районе с 9 утра и до 6 вечера без электричества останутся жители домов №№ 13 и 13 корп. 1 по улице Рахлина и домов по улице Школьная поселка Чебакса.

Причина временных неудобств — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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