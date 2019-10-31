Самыми редкими именами минувшей недели в Казани стали Петр, Милагрос, Теона и Марианна

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Самые редкие имена, которыми за прошедшую неделю родители в Казани назвали своих малышей: Зара, Валентина, Петр, Джалиль, Бьянка, Милагрос, Марианна, Теона, сообщает Управление ЗАГС Казани.

«Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Алиса, Амина, София, Александр. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Зара, Валентина, Петр, Джалиль, Бьянка, Милагрос, Марианна, Теона», — сообщает ЗАГС.

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали 321 новорожденных : 157 мальчиков и 164 девочек.

Возраст самой молодой мамы — 18 лет, самого юного отца — 20 лет. Возраст самой зрелой мамы — 42 года, самого зрелого отца — 51 год.

За это же время в ЗАГСе города зарегистрировали свой брак 197 пар.

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